BUGÜN NE SINAVI VAR? 26 Temmuz 2026 AGS saat kaçta, kaç dakika sürecek, ÖABT kaçta başlayacak?
Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz 2026 Pazar günü hangi sınav uygulanıyor? AGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek? ÖABT saat kaçta başlayacak, sınav süresi ne kadar olacak? Öğretmen adaylarının merak ettiği tüm detaylar belli oldu. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bugün Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor.
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Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz 2026 AGS saat kaçta? AGS kaç dakika sürecek? ÖABT kaçta başlayacak? Öğretmen adaylarının uzun süredir hazırlandığı MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için beklenen gün geldi. Sabah oturumunda AGS uygulanırken, öğleden sonra ÖABT gerçekleştirilecek. Binlerce aday sınav saatleri, oturum süreleri, bina giriş saatleri ve sınavların kaçta biteceğine ilişkin detayları araştırıyor. İşte 26 Temmuz 2026 AGS ve ÖABT hakkında merak edilen tüm bilgiler.
26 TEMMUZ 2026'DA HANGİ SINAV VAR?
ÖSYM takvimine göre bugün Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanıyor. Öğretmen adayları için kritik öneme sahip iki sınav da aynı gün farklı oturumlar halinde gerçekleştiriliyor.
AGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS), 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.
AGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
Başlangıç saati: 10.15
Soru sayısı: 80
Sınav süresi: 110 dakika
Bitiş saati: 12.05
Son bina giriş saati: 10.00
ÖABT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), aynı gün saat 14.45'te başlayacak.
Adayların sınav binalarına en geç 14.30'a kadar giriş yapmaları gerekiyor.
ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ÖABT'de adaylara 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav süresi branşa göre değişiyor.
90 Dakika Süren Branşlar
İlköğretim Matematik
Fen Bilimleri
Matematik
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Bu alanlarda:
Başlangıç saati: 14.45
Süre: 90 dakika
Bitiş saati: 16.15
70 Dakika Süren Branşlar
Biyoloji
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Rehberlik
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Beden Eğitimi
Özel Eğitim
Bu alanlarda:
Başlangıç saati: 14.45
Süre: 70 dakika
Bitiş saati: 15.55
AGS VE ÖABT OTURUM BİLGİLERİ
AGS
Tarih: 26 Temmuz 2026
Başlangıç: 10.15
Süre: 110 dakika
Bitiş: 12.05
Soru Sayısı: 80
ÖABT (70 Dakikalık Testler)
Başlangıç: 14.45
Süre: 70 dakika
Bitiş: 15.55
Soru Sayısı: 50
ÖABT (90 Dakikalık Testler)
Başlangıç: 14.45
Süre: 90 dakika
Bitiş: 16.15
Soru Sayısı: 50