BUGÜN NE SINAVI VAR? 26 Temmuz 2026 AGS saat kaçta, kaç dakika sürecek, ÖABT kaçta başlayacak?

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Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz 2026 AGS saat kaçta? AGS kaç dakika sürecek? ÖABT kaçta başlayacak? Öğretmen adaylarının uzun süredir hazırlandığı MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için beklenen gün geldi. Sabah oturumunda AGS uygulanırken, öğleden sonra ÖABT gerçekleştirilecek. Binlerce aday sınav saatleri, oturum süreleri, bina giriş saatleri ve sınavların kaçta biteceğine ilişkin detayları araştırıyor. İşte 26 Temmuz 2026 AGS ve ÖABT hakkında merak edilen tüm bilgiler.