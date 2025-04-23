Bugün 23 Nisan, TBMM 105 yaşında! İşte 23 Nisan’ı çocuk bayramı yapan o diyalog
Kurtuluş mücadelesini başlatan, Cumhuriyet'e giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıldır milli iradenin simgesi olmaya devam ediyor. Atatürk, 23 Nisan 1922’de yaptığı Konya ziyaretinde küçük Nuriye’ye, ‘Arkadaşlarını seviyor musun’ diye sorar, ‘Evet Paşam’ cevabını alınca da ‘O halde her yıl dünyanın her yerinden çocukları davet edelim birlikte oynayın’ der. İşte bu diyalog, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilhamı olur...
• 23 Nisan 2025 - 07:29 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 07:29 • Son Güncelleme: