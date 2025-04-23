Bugün 23 Nisan, TBMM 105 yaşında! İşte 23 Nisan’ı çocuk bayramı yapan o diyalog

‘ÇOK SEVİYORUM PAŞAM’

Küçük Nuriye’nin çiçek takdimine sevinen Atatürk, o anda sonsuza dek kutlanacak olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın işaretçisi o diyaloğu gerçekleştiriyor. Nuriye’yi kucağına alan Atatürk, önce ona “Kimin kızı olduğunu” soruyor. Sonra da “Aferin, ilk şapka giyen sen oldun” diyerek tebrik ediyor ve “Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?” sorusunu yöneltiyor. Minik Nuriye ise “Çok seviyorum Paşam” cevabını veriyor. Bunun üzerine de Atatürk de “O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edelim birlikte oynayın, kaynaşın” sözleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın işaretini veriyor. Atatürk, o anı ölümsüzleştirmek adına da minik Nuriye ile bir fotoğraf çektiriyor. Bu fotoğrafı ise yıllar sonra Konya’ya, Nuriye’ye hediye olarak gönderiyor.