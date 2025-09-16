GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var
HaberlerGündem Haberleri Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

16.09.2025 - 14:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişiyor. Yılın hasadı geçtiğimiz günlerde başladı. Bu yıl düşük verim yaşansa da ürün fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürecek.

1Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye’nin dört bir yanında sofralık olarak tercih edilen meşhur Cimin üzümünde hasat mevsimi başladı. Ancak üreticiler, bu yıl yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle verimin geçmiş yıllara oranla düşük olduğunu ifade etti.

2Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

Üreticiler, rekoltenin azalmasının fiyatlara da yansıdığını belirterek, tüketicilerin üzümü daha yüksek fiyattan almak zorunda kaldığını belirtti.

3Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

Yıllardır Cimin üzümü yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Erzincanlı üretici Mehmet Canbaba, ürünün yalnızca sofralık olarak değerlendirildiğini ve şarap olarak kullanılmadığını vurguladı.

4Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

Canbaba, "Cimin üzümünden şarap olmaz. Bu üzüm sadece sofralık olarak tüketilir ve bu özelliğiyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılır. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı verim az ama fiyat olarak iyi durumda. Erzincan’dan birçok ile üzüm göndererek şehrimize ekonomik katkı sunuyoruz" dedi.

5Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var

Bölge halkının önemli bir geçim kaynağı olan Cimin üzümünün, bu yıl düşük verime rağmen pazar payını koruması bekleniyor.