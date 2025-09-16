Bu yıl hasat erken başladı! Erzincan'da yetişiyor, fiyatı el yakacak, tek bir özelliği var
Kaynak : İHA
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişiyor. Yılın hasadı geçtiğimiz günlerde başladı. Bu yıl düşük verim yaşansa da ürün fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürecek.
Üreticiler, rekoltenin azalmasının fiyatlara da yansıdığını belirterek, tüketicilerin üzümü daha yüksek fiyattan almak zorunda kaldığını belirtti.
Yıllardır Cimin üzümü yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Erzincanlı üretici Mehmet Canbaba, ürünün yalnızca sofralık olarak değerlendirildiğini ve şarap olarak kullanılmadığını vurguladı.
Canbaba, "Cimin üzümünden şarap olmaz. Bu üzüm sadece sofralık olarak tüketilir ve bu özelliğiyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılır. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı verim az ama fiyat olarak iyi durumda. Erzincan’dan birçok ile üzüm göndererek şehrimize ekonomik katkı sunuyoruz" dedi.
Bölge halkının önemli bir geçim kaynağı olan Cimin üzümünün, bu yıl düşük verime rağmen pazar payını koruması bekleniyor.