Bu ürünlerin cezaevinde üretildiğine kimse inanmıyor! Oniks taşı onların elinde mücevhere dönüşüyor

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş de kurum bünyesinde birçok hükümlünün kendini geliştirerek yeni meslekler kazanabildiğini vurguladı.



Hükümlülerin meslek sahibi olmaları için çaba sarf ettiklerini belirten Göğüş, "Hükümlü geliyor ve 'Dışarıda marangoz ustasıydım' dediğinde onu burada değerlendiriyoruz. Aynı zamanda istekli olanlar oluyor, onları da kendi kurullarımız değerlendiriyor, atölyelerimizde çalışıyorlar. Belirli bir süre sonra da mesleklerini kazanıyorlar. Kurumumuz içerisinde mesleki eğitim okulumuz da var. Hükümlüler belgelerini alıp dışarıya çıktıklarında o belgelerle kalfalık ve ustalık yapabiliyorlar." diye konuştu.



Göğüş, aralarında mermer atölyesinin de olduğu 22 iş kolunda 250 civarında hükümlünün görev aldığını ifade ederek, hükümlülerin bu şekilde topluma daha hızlı adapte olduğunu kaydetti.