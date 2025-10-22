"Bu sabır işi" deyip gece gündüz kazanlarda kaynatıyorlar! Zahmeti çok ama faydası saymakla bitmiyor

3

Üzüm bağı olanların kışlık pekmez yapımı için kazanları kaynattığını dile getiren Şerafettin Demirulus, "Pekmez, kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Gördes’te hangi eve giderseniz pekmez bulursunuz. Başta kansızlık olmak üzere sağlık açısından çok faydalı olduğu biliniyor. Pekmezin kıvama gelebilmesi için uzun süre kaynatılması gerekiyor. Bu sabır işi. Her yıl bu zorlu süreci yaşıyoruz." şeklinde konuştu.