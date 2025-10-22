"Bu sabır işi" deyip gece gündüz kazanlarda kaynatıyorlar! Zahmeti çok ama faydası saymakla bitmiyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.10.2025 - 14:49Güncellenme Tarihi:

Manisa’nın Gördes ilçesinde kış mevsimine hazırlık tüm hızıyla sürüyor. Gördesli üreticiler, pekmez kıvamını tutturmak için gece gündüz sabırla kaynatıyor.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde, kan yapıcı özelliğiyle bilinen ve genellikle kahvaltılarda tüketilen pekmez yapımı için kaynamaya başladı.

Önce çuvallar içinde ezilerek şırası çıkarılan ve pekmez toprağıyla koyulaşıncaya kadar kazanlarda kaynatılarak yapılan pekmez hem gece hem gündüz yapılıyor. Yapıldıktan sonra cam kavanozlarda saklanarak kışın tüketilen pekmez, sofraları süslüyor.

Üzüm bağı olanların kışlık pekmez yapımı için kazanları kaynattığını dile getiren Şerafettin Demirulus, "Pekmez, kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Gördes’te hangi eve giderseniz pekmez bulursunuz. Başta kansızlık olmak üzere sağlık açısından çok faydalı olduğu biliniyor. Pekmezin kıvama gelebilmesi için uzun süre kaynatılması gerekiyor. Bu sabır işi. Her yıl bu zorlu süreci yaşıyoruz." şeklinde konuştu.