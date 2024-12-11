Bu okulda kantin var, işletmeci yok! Gümüşhaneli çocuklar dürüstlük sınavını geçti

"Biz okul yönetimi olarak ürünlerimizi öğrencilerimize de danışarak alıyoruz, onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak su, kek ve bisküvi tarzı yiyecekleri alıyoruz. Kapı her zaman açık herhangi bir işletmeci yok çocuklar kantine girerek istedikleri ürünü alıyorlar. Ürünlerimizin fiyatları üzerlerinde yazılı paralarını bırakıyorlar gerekirse para üstlerini alıyorlar, bu şekilde bir döngüyle devam ediyoruz. Amacımız şuydu, herhangi bir denetim mekanizması olmadan da çocuklarımızın erdemli davranışlar sergileyebileceğine bizim inancımız tamdı zaten uygulamayı yaptıktan sonra onlar da bizi yanıltmadılar. Haftalık sayımlarımız oluyor biz bu sayımlarda hiçbir eksikle karşılaşmadık hatta fazlalık bile oldu. Bu da bizi sevindiriyor ve mutlu ediyor” dedi.