Bu meyve para basıyor! 4 yıl önce deneme amaçlı ekildi! Süper meyve aronya yüzleri güldürdü

5

Türkmen, sahada yapılan çalışmaların sadece aronya ile sınırlı olmadığını, goji berry gibi meyvelere ilişkin de çalıştıklarını söyledi. Coğrafi işaret tescillerinin önemine değinen Türkmen, bir süre önce Bayburt balının tescil ettirildiğini söyledi. Türkmen, şunları kaydetti:"Yine şehrimizin tarım ticareti açısından önemli olan Aydıntepe şeker fasulyesinin coğrafi işaretini almıştık. Bu sezon içinde de ülkemizin belki de tek tarhun yetiştiricisi olan Bayburt'ta, Bayburt tarhunuyla ilgili coğrafi işareti aldık. Tabii bu coğrafi işaretler hem üreticinin hem de pazarın dikkatini çekiyor ve pazarla üreticimizi birleştirmemiz için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Biz burada yaptığımız çalışmaları bilimsel standartlarda tescil ettiriyoruz. " Türkmen, sahada yapılan çalışmaların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çeşitli firmalara da önemli bir kaynak sağladığını, bazı tarım firmalarının tıbbi aromatik bitki üretimi için kenti tercih ettiğini dile getirdi.