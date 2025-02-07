Bu koyunları gören inanamıyor: En az iki yavruluyor, günler içinde 30 kiloya ulaşıyor
Amasya’da çoklu doğum özelliğine sahip yerli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yılki kuzu doğumları başladı. Koyunların yüzde 75’inin ikiz yavruladığı işletmede bu yıl 6 binden fazla kuzunun doğması bekleniyor. 3 kilo doğan süt kuzuları sadece 2,5 ayda 10 kat büyüyerek 30 kilo ağırlığa ulaşıyor. Kuzuların anneleriyle buluştuğu süt saati renkli anlara sahne oluyor.
İHA
• 07 Şubat 2025 - 09:49 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Şubat 2025 - 09:49 • Son Güncelleme: