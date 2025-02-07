Bu koyunları gören inanamıyor: En az iki yavruluyor, günler içinde 30 kiloya ulaşıyor

3 bin 800 koyunun bulunduğu işletmede 1 Şubat’ta başlayan doğumların takibi için 40 personelin görevlendirildiğine değinen Altıparmak, doğumdan itibaren 3 gün boyunca bir arada tutulan annelerle kuzularının bu süreçte koku ve sesle birbirlerini tanımalarının ardından sürüye alıştırıldığını söyledi.