Bu köyün suyunu içen doktor oluyor! Duyan ağzını çeşmeye dayıyor, yüzlerce doktor çıktı
Sivas'ta bulunan Kolluca köyü, yetiştirdiği doktorlar ile dikkat çekiyor. ‘Bu köyün suyunu içen doktor oluyor' denilen köyden bugüne kadar 130 doktor yetişti. Yaklaşık 350 nüfusu bulunan köy, bünyesinden çıkardığı 130 doktor ile duyanları hayrete düşürüyor. 50 yıl önce annesinin isteği üzerine doktor olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer'den sonra dönemin gençleri birer birer tıp fakültesi kazanmaya başladı.
SİVAS (İHA) -
• 28 Nisan 2025 - 11:13 • Son Güncelleme:
SİVAS (İHA) -
• 28 Nisan 2025 - 11:13 • Son Güncelleme: