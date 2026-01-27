Bu köyde herkes aynı işi yapıyor! 3 asırdır vazgeçmiyorlar: Tanesi 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor!

3

Köyde yaşayan Yılmaz Demir (53), "Bizim köyün kazı meşhurdur. 3 asırdan bu yana, dedelerimizden gelir. Sulak alanda yetişir, lezzetlidir. Dodurga köyümüzde her hane kaz yetiştirir. Kaz yetiştirmeyen hane yoktur. Bizim köye zaman zaman her ilden İstanbul, Ankara, Antalya, Isparta gibi çevre illerden kaz almak için gelirler. 3 ile 4 Kilo arasında değişir" dedi.