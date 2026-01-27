Bu köyde herkes aynı işi yapıyor! 3 asırdır vazgeçmiyorlar: Tanesi 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor!
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyünde tam 300 yıldır süregelen inanılmaz bir gelenek yaşatılıyor. Bu köyde kaz beslemeyen tek bir hane bile yok. Yetiştirilen kazlar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki oteller tarafından satın alınıyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyünde oturanlar, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Köydeki her hane kuluçkasız doğal ortamda, yılda 100 civarında kaz üretiyor. Köy genelinde kışın 2 bin, yazın ise 5 bine yakın kaz bulunuyor.
Kışın tüketimi artan kazlar 1500 ile 2 bin lira arasında satılıyor. Kazlar, ilçedeki yaşayanların yanı sıra İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya ve İstanbul gibi illerdeki otel ve kişiler tarafından satın alınıyor.
Köyde yaşayan Yılmaz Demir (53), "Bizim köyün kazı meşhurdur. 3 asırdan bu yana, dedelerimizden gelir. Sulak alanda yetişir, lezzetlidir. Dodurga köyümüzde her hane kaz yetiştirir. Kaz yetiştirmeyen hane yoktur. Bizim köye zaman zaman her ilden İstanbul, Ankara, Antalya, Isparta gibi çevre illerden kaz almak için gelirler. 3 ile 4 Kilo arasında değişir" dedi.