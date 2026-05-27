'Bu işin vakkosu benim' dedi kendini kesti! Acemi kasaplar yine hastanelik oldu
Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaralanan onlarca vatandaş hastanelerin yolunu tuttu. Yaralılar arasında en dikkat çeken isim ise kolundan ağır yaralanan 40 yıllık kasap Şeref Taşkın oldu. Yeni açılan Aydın Şehir Hastanesi'nde koluna 20 dikiş atılan Taşkın, "Hayvana acıdım, dalgınlıkla kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Ben bu işin Vakko'suyum, nazar değdi" sözleriyle bayramın en çok konuşulan ismi oldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'daki hastanelerde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken elini, kolunu ve bacağını kesen çok sayıda vatandaş tedavi altına alındı. Yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da yer aldı.
Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavi sürecinde koluna 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını söyleyen Taşkın, "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Tamamen dalgınlıktan dolayı başıma geldi. Yıllardır kasaplık yaparım böyle bir durum ilk defa başıma geliyor. Ben bu işte ustayım, bu işin Vakko'su benim. 40 yılda bir kere kaza oldu, kendimi kestim. Olur böyle durumlar, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Koluma 20 dikiş attılar" dedi.
Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.
Bayram namazının ardından kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı.
El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, kimileri kendi imkânlarıyla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne gelirken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Acil servislerde yoğunluk oluşurken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kendini yaralayan Mustafa Durak, "Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı" dedi.
Metin Şen ise, "Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi" diye konuştu.