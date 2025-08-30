Bu hasat başka: Antalya ürün değil halılar toplanıyor

3

Yaklaşık 2,5 ay süren, serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler rengarenk görüntüleri ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekerken, fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi oluyor. Ağustos ayının sona ermesi ile Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren ve mikroplardan arınıp, renk tonları oturan halılar toplanmaya başladı. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, "Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ilk olarak ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte haziran ayının ortalarında havalar sermeye uygun olduğunda tonlarının oturması için serim işlemini yapıyoruz" dedi.