Bu gelenek sadece orada yaşatılıyor! Bayram arifesinde ellerine poşet alan çocuklar sokaklara döküldü
Erzurum'da asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan "arafalık" toplama geleneği, bu Kurban Bayramı arifesinde de sokakları çocuk sesleriyle doldurdu. Ailelerin çocuklar için özel olarak hazırladığı fındık, ceviz, şeker ve lokumları toplamak için kapı kapı gezen minikler, renkli görüntülere sahne oldu.
Erzurum'da çocukların asırlardır bayramı öncesinde 'arafalık' yani fındık, ceviz, şeker, lokum toplama geleneği bu Kurban Bayramı arifesinde de bütün heyecanıyla sürdürüldü. Kendine özgü gelenekleri ile günümüzde kısmen da olsa yaşatılmaya çalışılan arife günlerinde çocukların topladığı "arafalık" geleneği toplumsal dayanışmanın en zengin kültürünü yansıtıyor.
Erzurum kültürünün menbâsını oluşturan paylaşma, yardımlaşma, dayanışma gibi hasletlerden meydana gelen "arafalık toplama" kültürü çocukların insani ilişkilerinde hayati bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.
Evlerde bayramlarda ikram edilecek şekerle birlikte çocuklara verilecek olan "arafalık" ayrıca ve mutlaka alınır. Çocuklarda güzel elbiselerini giyip ellerindeki poşetlerle ev eve dolaşıp arafalıklarını isterler. Sonra toplanan arafalıklar birlikte yenilir.