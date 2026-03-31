Bu çiçeği koparmanın cezası 700 bin lira! Şırnak'ın dağlarında açmaya başladı: Sadece 20 günlük ömrü var
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle birlikte, nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik "Ters Lale"ler çiçek açtı. Bölge halkının "gözü gibi baktığı" bu doğa harikası bitkiler, yılda sadece 20 gün boyunca bölgeyi renklendiriyor. Geçen yıl 577 bin lira olan koparma cezası, 2026 yılı itibarıyla 700 bin liraya yükseltilerek koruma kalkanı daha da güçlendirildi. Sarı ve kırmızı renkleriyle dağları süsleyen ters laleler, hem biyolojik çeşitlilik hem de turizm açısından bölgenin en değerli sembolü kabul ediliyor.
Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, yıllardır bu çiçeklere gözleri gibi baktıklarını ifade ederek, "Bölgemizde ve Hakkari'de yetişiyor. Yılın 20 günü yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar verenlere devletimiz ağır cezalar veriyor" dedi.