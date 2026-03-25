Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

25.03.2026 - 10:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Çiçeği koparmanın cezası ise geçtiğimiz yıl 577 bin olarak belirlenmişti.

1Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Çiçeği koparmanın cezası ise geçtiğimiz yıl 577 bin olarak belirlenmişti.

2Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

Gelincik dağında çıkan laleler görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor.

3Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz yıl kopartılan her lale için 577 bin lira ceza kesiliyordu. Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor.