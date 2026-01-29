Bu çay ocağına stres getirmek yasak! Ispartalı çaycı 7 kişilik orkestrayla servis yapıyor: Moral İstasyonu dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor

5

Hayatın kısa olduğunu vurgulayan Akden, insanların birbirini sevmesi gerektiğini söyledi. "İnsanlara sevgiyle yaklaşırsak kötülük olmaz, her şey daha güzel yürür" diyen Akden, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin kendisine duyduğu sevgiyi, "Avustralya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan gelenler var. Öyle güzel mesajlar yazıyor, öyle güzel şeyler söylüyorlar ki. ‘İyi ki varsın' diyorlar. Yaptığımız türküleri dinleyip yıllar sonra bile bizi ziyarete gelenler oluyor. ‘Senin türkülerini dinledik, onlarla büyüdük' diyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 15 şarkı yaptıklarını, bestelerin müziklerini arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını, bunun insanlar için moral kaynağı olmasından gurur duyduğunu belirten Akden, "Her gün neredeyse program yapıyoruz, paylaştıkça büyüyoruz" ifadelerini kullandı.



Moral İstasyonu'nun herkese açık olduğunu vurgulayan Akden, "Bizi izleyen, dinleyen, haber yapan tüm kardeşlerime, dünyanın dört bir yanındaki gurbetçilere selam olsun. Bizi izlemeye devam etsinler. Daha güzel şeyler yapacağız. Moral İstasyonu daima yanlarında" şeklinde konuştu.