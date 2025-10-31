Bu bitkiyi eken zengin oluyor! Kilosu 600 bin lira! Altından daha da değerli

5

Yılmaz, kilogram fiyatı 600 bin lira olan safrandan bu yıl 24-25 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti: "Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla misafir ağırlıyoruz. Her gün buraya geliyorlar, beraber hasat yapıyoruz. Hasattan sonra harmanımızı yapıyoruz. Hem doğayla bütünleşiyorlar hem de safran çiçeği hasadını deneyimlemiş oluyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Misafirlerimizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz."