Bu atölyeden çıkan her enstrümanın ayrı bir ruhu var! Niğdeli iki kardeşin elinde hayat buluyor

4

Enstrüman yapımında kullanılan ağaçların ses kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Kahraman, “Ben özellikle tut ağacından yapılan sazları tercih ediyorum. Sesi bana daha duygulu geliyor. Ardıç, kelebek gibi farklı ağaç türlerinden de üretim yapabiliyoruz” diye konuştu.