Bozdoğan Pazarı çalışması başladı: Aydın'da belediye Salı günleri için devreye aldı

Bozdoğan Pazarı çalışması başladı: Aydın'da belediye Salı günleri için devreye aldı

22.10.2025 - 15:29Güncellenme Tarihi:

Bozdoğan Belediyesi, her Salı günü kurulan geleneksel semt pazarında kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirerek hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara kolaylık sağladı.

Vatandaşların daha güvenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmesi, esnafın ise tezgahlarını daha düzenli şekilde kurabilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazaryerinde tezgah alanlarını yeniden planladı.

Tezgah yerleri sarı çizgilerle belirlenirken, pazar koridorları genişletilerek vatandaşların rahatça dolaşabileceği modern bir alışveriş alanı oluşturuldu.

Bu düzenlemeyle birlikte pazar alanının daha verimli kullanılması sağlanırken, görüntü ve trafik kirliliği de büyük ölçüdeazaltıldı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada "Bizim önceliğimiz, Bozdoğan halkımızın huzuru ve rahatıdır. Pazarlarımız, ilçemizin sosyal ve ekonomik yaşamının kalbidir. Bu doğrultuda yaptığımız düzenleme, hem esnafımızın çalışma şartlarını iyileştirmeyi hem de vatandaşlarımızın alışveriş deneyimini daha konforlu hale getirmeyi hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, düzenin kalıcı hale gelmesi için pazaryerinde denetimlerini düzenli olarak sürdüreceği belirtildi.

Bozdoğan Belediyesi, kent yaşamını daha düzenli ve vatandaş odaklı hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu.

