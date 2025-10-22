Bozdoğan Pazarı çalışması başladı: Aydın'da belediye Salı günleri için devreye aldı

4

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada "Bizim önceliğimiz, Bozdoğan halkımızın huzuru ve rahatıdır. Pazarlarımız, ilçemizin sosyal ve ekonomik yaşamının kalbidir. Bu doğrultuda yaptığımız düzenleme, hem esnafımızın çalışma şartlarını iyileştirmeyi hem de vatandaşlarımızın alışveriş deneyimini daha konforlu hale getirmeyi hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.