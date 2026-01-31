Böylesi daha önce görülmedi! Vatandaşlar isyan etti

1

İstanbul Pendik'te denizde oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre, ilçede iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun çevre ve deniz canlıları açısından büyük tehdit oluşturduğu dile getirildi. Yaşanan kirlilik dron ile görüntülenirken, ortaya çıkan manzara ise adeta bir çevre felaketini gözler önüne serdi.