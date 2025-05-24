Böylesi daha önce görülmedi! Asırlık yorganda ortaya çıktı: Türünün ilk ve nadir örneği

"TAŞ BASKI KULLANIMINA İLK KEZ BU ÖRNEKTE RASTLANMAKTA"

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Dr. Ayten Canaslan da enstitünün, şehrin geleneksel sanatlarını koruma ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarma misyonuyla faaliyet gösterdiğini anlattı.



Enstitü bünyesinde yürütülen iki yerel projeden birinin Kastamonu taş baskısı olduğunu aktaran Canaslan, şöyle devam etti:



"Kastamonu'nun kültürel ve sanatsal mirasını sahiplenerek bu mirasın yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedefleyen enstitümüzün bünyesinde 6 ulusal, 2 yerel proje yürütülmektedir. Bu iki projeden biri taş baskıyla ilgili. Yaklaşık 2 yıldır arşiv taramalarımız devam ediyor. Yoğun araştırma-geliştirme çalışmaları neticesinde yaklaşık 500 farklı desene ulaştık. Elde ettiğimiz örneklerde ve sandık taramaları sonucunda görüyoruz ki masa örtüleri, minderler, yorganlar, eski dönemlerde aslında baskı olarak yapılmış ve ürünlere dönüştürülmüş.



Gördüğünüz yorganda da taş baskı kullanımına ilk kez bu örnekte rastlanmakta olup bu durum hem teknik hem süsleme geleneği açısından dikkat çekicidir. Stilize edilmiş bitkisel motifin bu özgün yorumu bu örnekte ilk kez karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra zincir suyu motifi de yer almaktadır. Elbette daha önce çeşitli desenlere ulaşmış olmakla birlikte bu yorganda ilk kez gördüğümüz desenlerin oluşu bizim için ayrıca önem arz etmektedir."