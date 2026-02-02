Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti! Korkunç olaydan 4 gün önceki mesajları ortaya çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.02.2026 - 11:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katleden Uğur Zan’ın, cinayetten 4 gün önce kardeşi ile arasında geçen mesajlaşma ortaya çıktı. İşte kan donduran olayla ilgili detaylar...

Korkunç olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Zan toprağa verilirken, otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Dava, Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken, Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.