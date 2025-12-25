Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçakladı! Aldatma olduğu için haksız tahrik indirimi verildi

5

Bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu. Aldatma olayına gelinceye kadar eşimle hiç görüşmedim. Ondan öncesinde de her aradığımda hakarete uğradım. Minel'in hırsızlık olayına dair beyanları farklı. Ben o psikolojiyle telefonu görmedim. Olaydan sonra teslim oldum. O sırada nasıl telefon bulacağım? Bana tuzak kurulmuştur. Ailesiyle bana hakaret ediyorlardı. Psikopat olsaydım, bu olay mutfakta gerçekleştiğinde orada da bıçaklar vardı. İsteseydim orada öldürme eylemini gerçekleştirirdim" dedi.