Borsanın rakibi güçleniyor! Tüm sektörler etkilenecek
Merkez Bankası’nın sürpriz faiz kararı piyasada küçük çaplı bir dalgalanmaya neden oldu. “Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır” ifadesi faiz artışının gelecek ayki toplantıda son kez olacağı ve miktarsal parasal sıkılaşmanın süreceği şeklinde değerlendirildi. TCMB’nin bu kararıyla mevduat, kredi, tahvil faiz oranlarının daha da artması muhtemel bir gelişme olacak. Bu durum faizin hisse senetleri ve Borsa İstanbul için daha ciddi bir alternatif ve rakip olarak güç kazanması demek.
• 26 Kasım 2023 - 10:51 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2023 - 10:51 • Son Güncelleme: