Borsanın rakibi güçleniyor! Tüm sektörler etkilenecek

Basit bir hesapla; mevduat faizi yüzde 50 olursa, borsada bu kazancı elde etmek için BIST100 Endeksi’nin 12.000 olması gerekecek. Endeks 12.000 olur mu? Ciddi bir yabancı girişi olursa neden olmasın? Ama bunu şimdiden söylemek veya iddia etmek zor.