Bolu'nun zirvesine üretim sistemi kuruldu: 30 Nisan'a kadar orada kalacak!

"Kayak sezonu ilkbahara kadar devam edebilecek"



Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelin Genel Müdürü Tahir Aslan, "Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbahar ayına kadar devam edebilecek" dedi.