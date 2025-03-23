Bolu'nun tarihi çarşısında yün satarak dünyaya açıldı! Eniştesi banka müdürlüğünü bırakıp geldi

54 yıllık firmanın yurt dışı pazarına açıldığını dile getiren Harun Aydın, "Şu anda mikro ihracat üzerinden yurt dışına açılmış durumdayız. Bu süreç pandemi öncesinde başladı. Pandemi ile beraber online ticaretin hız kazanmasıyla kendi sektörümüzü geliştirme kararı aldık. O dönemde insanlar dışarı çıkamadığı için online talep arttı. Bunun üzerine yurt dışı piyasasında kendimizi geliştirip sonrasında da yurt dışına açılmayı düşündük. Yaklaşık bir yıldan fazladır mikro ihracat üzerinden ürünlerimizi yurt dışında pazarlıyoruz. Şu anda dünyada birkaç ülke buna dahil. Avrupa pazarı yeni gündemimizde, ama ondan önce Amerika, Kanada, Meksika gibi ülkeler üzerinden ihracata devam ediyoruz. Halihazırda tabii bizim ana kalemimiz yine yurt içi. Yurt içinde de güzel bir pazar payımız oluştu. Kendi tescilli markamız üzerinden yerelde tüm müşterilerimize şehirler, ilçeler, köyler dahil hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.