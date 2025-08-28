Bolu'da üretildi tüm Türkiye'ye dağıtıldı! 9 ilde 56 su kaynağıyla buluştu

3

Üretilen yavru sazanlar, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bilecik, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Kastamonu ve Bolu olmak üzere 9 ildeki 56 farklı su kaynağına bırakıldı. Proje kapsamında, doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonlarının desteklenmesi, amatör ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin sağlanması hedefleniyor.