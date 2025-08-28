Bolu'da üretildi tüm Türkiye'ye dağıtıldı! 9 ilde 56 su kaynağıyla buluştu
Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 6 milyon 416 bin yavru sazan, 9 ildeki 56 su kaynağına bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bolu'daki Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru sazan balıklarının doğaya bırakılması çalışmaları tamamlandı.
2025 yılı balıklandırma programı doğrultusunda Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda planlanan 5,5 milyon adet pullu sazan yavrusu üretim hedefi aşılarak, toplam 6 milyon 416 bin yavru balık üretildi.
Üretilen yavru sazanlar, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bilecik, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Kastamonu ve Bolu olmak üzere 9 ildeki 56 farklı su kaynağına bırakıldı. Proje kapsamında, doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonlarının desteklenmesi, amatör ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin sağlanması hedefleniyor.
Yetkililer, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretim çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.