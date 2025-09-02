Bolu'da köylülerin nöbeti başladı! Dere başlarında bekliyorlar

3

Çocukken yüzmeyi bu derede öğrendiklerini söyleyen Sarıyer köyü sakini Mehmet Çavuşoğlu, "Çocukluğum bu mıntıkalarda geçti. Bu gördüğünüz Uluçay, bizim hayvan otlatma ve dinlendirme alanımızdı. Burada su öyle bir akardı ki, gürül gürüldü. Yüzmeyi burada öğrendik. Hatta mandaların kuyruğundan tutarak yüzmeyi öğrendiğimiz olurdu. O zamanlar burada su çoktu. Ama şimdi bakın, demek ki ülkemizde büyük bir susuzluk sorunu baş göstermeye başladı. Buralar bizim köy alanlarımızdı. Bu çevrede hayvan otlatır, oyunlar oynardık. Bu suda boğulma tehlikesi bile geçirmiştik çocukken. Şimdi ise hiç su yok" dedi.