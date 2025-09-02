Bolu'da köylülerin nöbeti başladı! Dere başlarında bekliyorlar
Bolu'nun Mudurnu ilçesinden geçen Uluçay Deresi kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Köy sakinlerinden Mehmet Çavuşoğlu, "Köyümüzde sabahları sadece iki saatliğine su veriliyor, akşam yine kısa süreliğine açılıyor. Hepimiz sırayla, nöbetleşe su alıyoruz" dedi.
Mudurnu ilçesinden geçerek Sakarya Nehri'ne kadar uzanan ve bölge halkının uzun yıllar boyunca hem tarım hem de hayvancılıkta faydalandığı Uluçay Deresi, yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Aynı şekilde ilçeden geçen Mudurnu Deresi de susuz kaldı.
Kuruyan dereler nedeniyle içme suyuna dahi erişmekte zorlanan Sarıyer köyünde vatandaşlar, sabah ve akşam belirli saatlerde verilen suyu nöbetleşe kullanarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Çocukluk yıllarında yüzmeyi bu derede öğrendiğini söyleyen köy sakinlerinden Mehmet Çavuşoğlu, yaşanan durumu "içler acısı" olarak değerlendirdi.
Çocukken yüzmeyi bu derede öğrendiklerini söyleyen Sarıyer köyü sakini Mehmet Çavuşoğlu, "Çocukluğum bu mıntıkalarda geçti. Bu gördüğünüz Uluçay, bizim hayvan otlatma ve dinlendirme alanımızdı. Burada su öyle bir akardı ki, gürül gürüldü. Yüzmeyi burada öğrendik. Hatta mandaların kuyruğundan tutarak yüzmeyi öğrendiğimiz olurdu. O zamanlar burada su çoktu. Ama şimdi bakın, demek ki ülkemizde büyük bir susuzluk sorunu baş göstermeye başladı. Buralar bizim köy alanlarımızdı. Bu çevrede hayvan otlatır, oyunlar oynardık. Bu suda boğulma tehlikesi bile geçirmiştik çocukken. Şimdi ise hiç su yok" dedi.
Köylerde nöbetleşe su alarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Eskiden çevrede mısır ekilirdi ve bu derenin suyuyla sulanırdı ama şimdi su yok, hem de hiç kalmamış. Geçen sene yine biraz akıyordu, bu sene tamamen kurumuş. İklim değişikliği burayı fazlasıyla etkilemiş. Çok kötü, gelecekte daha da kötü olacak. İçme suyu bile bulamayacağız. Köyümüzde su sabah saat 08.30'da açılıyor, iki saat akıyor, sonra kesiliyor. Akşam tekrar bir süreliğine veriliyor. Yani nöbetleşe su alıyoruz. İlçenin içinden geçen dere ise, eskiden orada bir tabakhane vardı. Şimdi oralar kokuyor, çok kötü olmuş. Bu da gerçekten içler acısı bir durum" ifadelerini kullandı.