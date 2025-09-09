Bolu'da gizemli keşif: 3 bin yıllık "Gladyatör Mezar Anıtı" sır perdesini araladı!

4

Kaya, genel olarak savaş suçlularından ve esirlerden seçilen gladyatörlerin arenada gösterdikleri başarılar ve şöhretleriyle Roma'da ihtişam kazandıklarını anlatarak, "En nihayetinde de bunlara özgürlük verilirdi. Bütün antik stadionlarda müsabakalar yapılırdı. Son müsabaka da buradaki antik stadionda gerçekleştirildi. Batı Anadolu Bölgesi'nde başlıyor, Bolu Antik Stadyumu ile sona eriyordu. Buradan sonra Anadolu'da başka stadion yok." ifadelerini kullandı.



Bolu Müzesi'nde sergilenen gladyatör anıtının tarihe ışık tuttuğuna işaret eden Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu anıtta dövüşen gladyatörlerin tamamının ismi yer alıyor. Kaç müsabakaya katıldıkları ve zaferleri işlenmiş. Bu da gösteriyor ki, Roma'da, Bolu'daki Klaudiopolis Antik Kentinde, bu stadionda da dövüşler yapılıyor. Genel tarihi ve arkeolojik bilgi olarak Roma'daki gladyatörlerin özgür kalabilmeleri ve yaşamaları için en önemli kurtuluş şansı bu dövüşler. Roma için Anadolu'nun son kenti olan burada böyle bir stadyumun varlığı ve bu dövüşlerin yapılmış olması, Bolu’nun Roma için neden önemli olduğunun büyük bir göstergesidir."