Bolu'da 14 köy ortak kullanıyor: Kar yağınca değeri anlaşıldı
24.03.2026 - 14:49
Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının artmasıyla açan çiğdemler, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
1
Kentin güneydoğusunda, Kartalkaya yolu üzerinde yer alan ve yaklaşık 1500 rakımda bulunan Sarıalan Yaylası'nda son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte mor çiğdemler çiçek açtı.
2
Köroğlu Dağları'nın eteklerinde 14 farklı köyün ortak kullanımında olan yaylada, "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiçeklerin açmasından kısa süre sonra hava sıcaklıkları aniden düştü.
3
Bölgede yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte yayla beyaza bürünürken, çiğdemler ise kar altında kaldı.