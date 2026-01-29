Bodrum’da üniversite öğrencilerine müjde! 400 kişilik yurdun açılış tarihi belli oldu

1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşaatı önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına tamamlanmış olarak girecek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ev sahipliği yapacak.