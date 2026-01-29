Bodrum’da üniversite öğrencilerine müjde! 400 kişilik yurdun açılış tarihi belli oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.01.2026 - 10:26

Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği barınma yatırımı yükseliyor! Ortakent Mahallesi'nde yapımı süren 400 öğrenci kapasiteli yurt projesinde sona yaklaşıldı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve beraberindeki heyetin yerinde incelediği inşaat, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde kapılarını Güzel Sanatlar Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine açacak.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşaatı önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına tamamlanmış olarak girecek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Gençlik ve Spor Bodrum İlçe Müdürü Oktay Dumruk ile Bodrum Ortakent mahallesinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında incelmelerde bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesine yakın bir konumda bulunan 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dr. İdris Akbıyık, inşaatın hızla devam ettiğini belirterek, öğrenci yurdunun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini açıkladı.