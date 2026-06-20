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Bodrum'da inşaatı başladı: Kapalı pazar yerinin konumu belli oldu

20.06.2026 - 14:53Güncellenme Tarihi:

Bodrum Belediyesi tarafından Mazı Mahallesi'nde kapalı pazar yeri yapım çalışmalarına başlandı.

1Bodrum'da inşaatı başladı: Kapalı pazar yerinin konumu belli oldu

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Mazı Mahallesi Yukarı Mazı Mevkii’nde kapalı pazar yeri inşa ediliyor.

2Bodrum'da inşaatı başladı: Kapalı pazar yerinin konumu belli oldu

Belediyeye ait bin 743 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, çelik konstrüksiyon taşıyıcı sisteme sahip 700 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar yeri inşa edilecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kapalı pazar yeri yatırımlarını ilçe geneline yaygınlaştırma hedefi kapsamında hayata geçirilen proje ile bölge halkının ve üreticilerin daha modern, düzenli ve konforlu bir alana kavuşması amaçlanıyor.

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3Bodrum'da inşaatı başladı: Kapalı pazar yerinin konumu belli oldu

Daha önce Yalıkavak, Kızılağaç ve Dirmil mahallelerinde hizmete sunulan kapalı pazar yerlerinin ardından Mazı Mahallesi’nde de başlatılan yatırımın tamamlanmasıyla vatandaşlar alışverişlerini daha uygun şartlarda gerçekleştirebilecek, üreticiler ise ürünlerini korunaklı ve düzenli bir ortamda satışa sunabilecek.

4Bodrum'da inşaatı başladı: Kapalı pazar yerinin konumu belli oldu

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırım ve hizmet çalışmalarını sürdürüyor.