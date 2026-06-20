Bodrum'da inşaatı başladı: Kapalı pazar yerinin konumu belli oldu

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Belediyeye ait bin 743 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, çelik konstrüksiyon taşıyıcı sisteme sahip 700 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar yeri inşa edilecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kapalı pazar yeri yatırımlarını ilçe geneline yaygınlaştırma hedefi kapsamında hayata geçirilen proje ile bölge halkının ve üreticilerin daha modern, düzenli ve konforlu bir alana kavuşması amaçlanıyor.