Bodrum için kritik uyarı! Barajlar dolmuyor, yer altı suları alarm veriyor

Yer altı sularında aşırı çekim yapıldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Her iki baraj uzun süredir kuru olduğu için su ve kanalizasyon idaresi kente su sağlamak amacıyla yer altı sularından faydalanıyor. Ancak yer altı sularında da ciddi oranda aşırı çekim olduğunu görüyoruz. Bakanlık yetkililerinin önlem alarak yer altı sularının denetimli çekilmesini sağlaması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda kuraklık etkilerinin devam etme ihtimali bulunuyor. Yer altı suları bizim için gelecek sigortamız. Bu suların kalıcı olarak çekilmesi durumunda başvurabileceğimiz başka güvenilir bir alternatif kaynak da bulunmuyor" dedi.