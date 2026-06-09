Bodrum için 3'e ayrıldı: Muğla'da tarihi karar verildi

5

"Bu kapsamda, Bodrum Yarımadası’nın kangrenleşen sorunlarından biri haline gelen arızalı ana içme suyu hatlarının yenilenmesinde kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Bodrum’un birçok mahallesini besleyen güney hattındaki 22 kilometrelik CTP boruları, uzun ömürlü ve dayanıklı düktil borularla yenileyerek ana isale hattındaki arıza kaynaklı su kesintilerini ortadan kaldırıyoruz" dedi.