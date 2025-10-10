GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bitlis'te yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı beyaza büründü

10.10.2025 - 09:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olarak bilinen Süphan Dağı, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü. Mevsimin ilk karı ile birlikte dağın zirvesi ve etekleri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Bölgede etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bölgedeki vatandaşlar, sabah kalktıklarında Süphan Dağı'na yağan kar karşısında hayretler içerisinde kaldılar.

Karla birlikte oluşan kartpostallık görüntüyü kayda alan vatandaşlar, "Beyaza bürünen Süphan Dağı, turizm için farklı bir manzara oluşturuyor.

Ayrıca kar ve yağmur yağışına hasretiz. Çünkü birçok yaşam yağışa bağlı, kuraklık ve iklim değişikliği ise bizleri korkutuyor" dediler.