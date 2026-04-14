Bitlis'te kış uzun sürünce köylerde görülmeye başlandı!

14.04.2026 - 09:23

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te kış mevsiminin uzaması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini zor durumda bıraktı.

Bitlis merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki küçükbaş hayvan sahipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meralara çıkaramadıkları için zor günler yaşıyor.

Köyü ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile sohbet eden hayvan yetiştiricileri, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Köyde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, uzun süren kış şartları nedeniyle stokladıkları yemlerin tükenme noktasına geldiğini dile getirdi.

Uzayan kış mevsiminden dolayı hayvanlarını meralara çıkaramayan köylüler, geçen yıl sonbahar mevsiminde alıp stok ettikleri yemin de birkaç gün sonra biteceğini söylediler.

Yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve meraların açılmasını umut ettiklerini belirterek, "Kış uzadıkça yemimiz azalıyor. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz, elimizdeki yemler bitmek üzere" diye konuştu.