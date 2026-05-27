Bitlis'te inşaat için kum alınırken bulundu! Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor
27.05.2026 - 09:28Güncellenme Tarihi:
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü kıyısında yer alan ve binlerce yılda oluşan mikrobiyalit yapılar (sualtı peri bacaları), suların çekilmesi ve bölgedeki kum alım faaliyetlerinin ardından tamamen gün yüzüne çıktı. Halk arasında "Elcevaz Dokya" olarak anılan bu büyüleyici doğal oluşumlar, Süphan Dağı’nın gölgesi altında adeta bir açık hava müzesi atmosferi sunuyor. Bölge, seyahat tutkunları ve fotoğrafçılar için yeni bir cazibe merkezine dönüştü.
1
2
İlçede ortaya çıkan ve halk arasında elcevaz dokya "peri bacaları" olarak adlandırılan mikrobiyalitler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için büyüleyici görüntüler sunuyor.
3
Binlerce yılda oluşan bu doğal yapılar, gün yüzüne çıkarken, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.
4
Doğa gözlemcisi Orhan Emen, "Adilcevaz'da bulunan doğal güzellikler elcevaz dokya dediğimiz peri bacalarıyla sınırlı değil.
5
Süphan Dağı'nın heybetli görüntüsü, Arin Gölü ve Aygır Gölü'nün huzur veren atmosferi de bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Bölgedeki tarihi yapılar ve kaleler ise doğa ile tarihin iç içe geçtiği özel bir atmosfer sunuyor" dedi.