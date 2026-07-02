Bitlis'ta dağcılara özel yapılıyor: 2 bin 900 metre yüksekliğe çıkıldı

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Aydınlar Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, bölgenin doğa ve dağ turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, yapılan yatırımlarla hem dağcılık faaliyetlerini desteklemeyi hem de beldenin turizm değerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.