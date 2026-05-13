Bitlis'in Nemrut Kalderası'nda kar esareti bitti: 10 metrelik kar duvarları aşıldı
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan dünyaca ünlü Nemrut Krater Gölü'nün yolu, yer yer 10 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen il özel idaresi ekiplerinin çetin mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.
Kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer 10 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin zorlu mücadelesine sahne oldu. Kaldera yolunda yürütülen çalışmalarda rotatif, kato ve büyük kepçeler kullanılarak yol yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.
Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ekiplerden bilgi aldı. Vali Karakaya, Nemrut Krater Gölü yolunun açılmasıyla birlikte bölgenin yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu belirtti. Vali Karakaya, "Nemrut Krater Gölü, sadece Bitlis'in değil Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden biridir. Yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı tüm turistleri bu eşsiz doğa harikasını görmeye davet ediyoruz" dedi.
"Yaklaşık 465 bin litre bir akaryakıt tüketimi gerçekleşti"
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2025 yılının aralık sonlarında başladıkları karla mücadele çalışmalarını bugün Nemrut Kalderası'nda son noktayı koyduklarını belirterek, "Bu yıl bildiğiniz üzere oldukça yoğun yağışın olduğu bir sezon geçirdik.
Meteoroloji verilerine göre toplamda 9,5 metrenin üzerinde bir kar yağışı ilimizde gerçekleşti. Tabii biz 7 ilçemizde 355 köyümüz ve 288 mezramızda toplam 3 bin 655 kilometre köy yolu ağımız olmasına rağmen yaklaşık 28 bin kilometre yolda kar temizliği çalışması yaptık.
Yani hemen hemen bütün yollarımızın her birini ortalama 8 defa açarak bu sezonu inşallah tamamlıyoruz. Tabii burada yaklaşık 70 iş makinemiz, 90 personelimiz sürekli görev yaptılar. 10 şantiyemizde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bitlis ilimiz bildiğiniz üzere ülkemizin en fazla kar yağışı alan illerinden birisi.
Bu yıl ortalamanın üzerinde bir kar yağışı gerçekleşti ve il özel idaresi ekiplerimiz fedakar bir şekilde çalışarak köylerimizin yollarını sürekli olarak açık tutmaya gayret ettiler, hepsine teşekkür ederim. Bu süre zarfında yaklaşık 465 bin litre bir akaryakıt tüketimi gerçekleşti. Ben tekrar bu kar yağışlarının ilimize bölgemize ülkemize bereket getirmesini diliyorum ve bütün özel idare ekiplerimizi tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Nemrut Kalderası'nın 'Milli Park' statüsünün ilan edilmesinin yakın olduğunu da ifade eden Vali Karakaya, "Bitlis en fazla kar alan illerimizden birisidir. Bu sene yaklaşık 9,5 metrenin üzerinde kar yağışı aldık.
Şu an artık ülkemizin birçok yerinde neredeyse denize girilebilecek duruma gelinirken, gördüğünüz üzere metrelerce karın temizliği tamamlanmak üzere.
Dolayısıyla bulunduğumuz bölge yaklaşık 2 bin 200 metre civarında bir rakıma sahip. Burada görev yapan bütün ekiplerimiz fedakarca vatandaşımızın hizmetindeler.
Tekrar yoğun geçen karla mücadelenin sıkıntısız bir şekilde tamamlanmasından dolayı Rabbimize hamd ediyoruz" diye konuştu.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu da eşlik etti.