Bitkisel hayattan çıkıp ikinci yaşamına başladı! Tek hayali Tarkan’la şarkı söylemek
Bursa’da 22 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata giren Neslihan Köse (42), annesi Hale Kabacaoğlu’nun (69) çabalarıyla gördüğü tedaviler sonrası hayata yeniden başladı. Annesinin önce fiziksel olarak ayağa kaldırdığı Neslihan’ın, mental sağlığında da büyük ilerleme kaydedildi. Anlık hafızası yeniden oluşturulan Neslihan’ın unutmadığı tek şey ise şarkılar. Neslihan’ın en büyük hayali ise en sevdiği sanatçı olan Tarkan ile aynı sahneyi paylaşıp, onunla şarkı söylemek.
DHA
• 30 Ocak 2024 - 13:04 • Son Güncelleme:
DHA
• 30 Ocak 2024 - 13:04 • Son Güncelleme: