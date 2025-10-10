Biri 1210 diğeri 770 yaşında! Bu yıl 70 kilo ürün verecek

5

Bu iki ağacın ürünlerinin ticari değerinin dışında anı değer olarak Zeytinpark severlere hediye edeceklerini de anlatan Ali Çandır, “Bunları sofralık olarak değerlendireceğiz ama yağını da sıkabiliriz. Çok nadide olduğu için, miktar da çok olmadığı için sadece salamura yaparak dağıtmayı daha uygun görüyoruz" diye konuştu.