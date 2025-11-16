GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBirçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı
HaberlerGündem Haberleri Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

16.11.2025 - 13:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kasım ayının ortalarında Türkiye'nin birçok noktasında karla mücadele edilirken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini yaşadı.

1Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Türkiye'nin özellikle doğu illeri sert kış şartları altında karla mücadele ederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 22.5 derece olarak ölçüldü.

2Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldururken kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı.

3Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Bazı vatandaşlar ise beraberinde getirdikleri kamp masaları ile sahilde piknik yaparken, kimileri ise balık tutmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

4Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Pazar gününü sahilde balık tutarak değerlendiren Mehmet Karadereli, "Kasım ayının ortasındayız ama Antalya'da yaz devam ediyor.

5Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Antalyalılar alışkın bu havalara, gördüğünüz gibi denize girende var, balık tutanda var. Çayını kahvesini alıp deniz kenarında vakit geçirende var. Hava çok güzel, yaz iklimi biraz uzadı gibi.

6Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı

Biz balıkçılar bu durumdan pek memnun değiliz, deniz suyunun biraz soğuması lazım. Soğumuyor, hala denize giriyor arkadaşlar. Genel anlamda güzel, sahillerimiz hala dolu, turistlerde gitmedi otellerde dolu" dedi.