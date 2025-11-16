Birçok kente lapa lapa kar yağarken onlar kasımın ortasında deniz keyfi yaptı
Kaynak : İHA
Kasım ayının ortalarında Türkiye'nin birçok noktasında karla mücadele edilirken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini yaşadı.
Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldururken kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar ise beraberinde getirdikleri kamp masaları ile sahilde piknik yaparken, kimileri ise balık tutmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.
Pazar gününü sahilde balık tutarak değerlendiren Mehmet Karadereli, "Kasım ayının ortasındayız ama Antalya'da yaz devam ediyor.
Antalyalılar alışkın bu havalara, gördüğünüz gibi denize girende var, balık tutanda var. Çayını kahvesini alıp deniz kenarında vakit geçirende var. Hava çok güzel, yaz iklimi biraz uzadı gibi.
Biz balıkçılar bu durumdan pek memnun değiliz, deniz suyunun biraz soğuması lazım. Soğumuyor, hala denize giriyor arkadaşlar. Genel anlamda güzel, sahillerimiz hala dolu, turistlerde gitmedi otellerde dolu" dedi.