Bir zamanlar mücevher gibi saklanıyordu! Hakkarili kadınlar asırlık motifleri kazanca dönüştürdü: Talep yağıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geleneksel yöntemlerle yünden elde edilen iplerle dokunan halı ve kilimler, modern tasarımlarla birleşerek Türkiye'nin dört bir yanında duvarları süslüyor..
Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem asırlık motifleri yaşatıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Hakkari Yüksekova'nın yüksek rakımlı yaylalarından Haziran ve Temmuz aylarında toplanan koyun yünleri, zahmetli bir hazırlık sürecinden geçiyor.
Yıkanıp temizlenen yünler, dev kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle renklendiriliyor. Doğal kök boyalarla hazırlanan iplikler, daha sonra usta öğreticiler ve kursiyerlerin ellerinde tezgahlardaki yerini alıyor.
Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi'nde 13 yıldır usta öğreticilik yapan Arife Gemicioğlu, bölge kültüründe dokumaların özel bir yeri olduğunu belirtti. Geçmişte bu ürünlerin kıymeti nedeniyle yere serilmediğini vurgulayan Gemicioğlu, "Büyüklerimiz bu halıları bir mücevher gibi görür, evin en güzel köşesinde duvara asarlardı. Biz de bugün bu kıymetli geleneği yaşatıyoruz. Amacımız sadece dokuma yapmak değil, bu manevi mirası modernize ederek gelecek nesillere ve modern evlere taşımak" dedi.
Atölyede sadece geleneksel halılar değil; güncel ihtiyaçlara uygun çanta, kemer, yastık kılıfı ve duvar aksesuarları da üretiliyor. Hakkari'ye özgü motiflerle bezenen ürünler, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerden yoğun ilgi görüyor.
Kursiyerler, bir yandan unutulmaya yüz tutmuş kültürel motifleri gün yüzüne çıkarırken, diğer yandan el emeği ürünlerinin satışıyla ekonomik özgürlüklerini kazanıyor. Sosyal bir ortamda üretim yapmanın motivasyonunu yaşayan kadınlar, Yüksekova'nın sert iklimine inat, sanatı ekonomik bir değere dönüştürüyor.