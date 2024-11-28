Bir şehir kar altında kaldı! 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü!

Evlerinin önünde biriken karların kepçelerle temizlenmesini isteyen bir vatandaş sitemde bulunarak, "Bu belediye başkanı, bu muhtar nasıl muhtar. Bak ileri tarafı, Necla ablamın olduğu tarafı hep açtırdılar. Buraya da bir dozer vursalardı, kepçe vursalardı. Bu Müslümanlar bu yollardan nasıl geçsinler" dedi.