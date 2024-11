Bir şehir kar altında kaldı! 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü!

"2 gün boyunca köyde mahsur kaldık, evlerden çıkamadık"

Köyden Bayburt'a ev ihtiyaçlarını almaya gelen Hamdi Dursun isimli vatandaş, belediyeden yolların bir an önce temizlenmesini isteyerek, "2 gün köyde kaldık, mahsur kaldık resmen. Ekmeğimiz bitti, eskisi gibi tandır yakan yok. Ekmek almaya geldik. Geldik ama Bayburt merkezi daha bir mağdur durumda. Bizim köyün içini traktörler daha güzel temizledi. Belediyeden bir an önce buraları temizlemesini istiyoruz. Buz tutmuş her yer, donuyoruz" ifadelerini kullandı.