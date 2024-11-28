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GündemBir şehir kar altında kaldı! 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü!
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Bir şehir kar altında kaldı! 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü!

Bayburt’ta son yılların en yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

• 28 Kasım 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
1Bir şehir kar altında kaldı 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulmasıyla, kentte yollar kapandı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. 3-4 günlük aranın ardından araçlarını çalıştıran vatandaşlar, temizlik çalışmalarında ekiplere eşlik etti.

2Bir şehir kar altında kaldı 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü

Kentte son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını ifade eden İsmail Bayburtlu, “Uzun yıllardır Bayburt’ta böyle bir kar yağışı görmedik. En son 6-7 sene önce memleketimize böyle bir kar yağdı. Zaten kış memleketi burası. Araçlarımızı kar yığınından çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkartamadığımız araçlarımızda öylece kalıyor. İşe gitmek zor oluyor. Şartlar malum” dedi.

3Bir şehir kar altında kaldı 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü

Bir güvercin, yiyecek aradığı çöp kutusunun yanında soğuk havadan etkilenerek dondu.

4Bir şehir kar altında kaldı 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü

Evlerinin önünde biriken karların kepçelerle temizlenmesini isteyen bir vatandaş sitemde bulunarak, "Bu belediye başkanı, bu muhtar nasıl muhtar. Bak ileri tarafı, Necla ablamın olduğu tarafı hep açtırdılar. Buraya da bir dozer vursalardı, kepçe vursalardı. Bu Müslümanlar bu yollardan nasıl geçsinler" dedi.

52 gün boyunca köyde mahsur kaldık, evlerden çıkamadık

"2 gün boyunca köyde mahsur kaldık, evlerden çıkamadık"

Köyden Bayburt'a ev ihtiyaçlarını almaya gelen Hamdi Dursun isimli vatandaş, belediyeden yolların bir an önce temizlenmesini isteyerek, "2 gün köyde kaldık, mahsur kaldık resmen. Ekmeğimiz bitti, eskisi gibi tandır yakan yok. Ekmek almaya geldik. Geldik ama Bayburt merkezi daha bir mağdur durumda. Bizim köyün içini traktörler daha güzel temizledi. Belediyeden bir an önce buraları temizlemesini istiyoruz. Buz tutmuş her yer, donuyoruz" ifadelerini kullandı.

6Bir şehir kar altında kaldı 80 santimetreye ulaştı: Kuşlar dondu, çatılar çöktü