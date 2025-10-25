Bir kursla başladı! Kendi işletmesini kurdu, kazancı katlandı: Kadın girişimcinin büyük başarısı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.10.2025 - 12:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kadın girişimci Tuğba Yıldırım Aydın'ın Efeler ilçesinde kendi süt sığırcılığı işletmesini kurarak 25 büyükbaşa ulaşarak tarımda kadın başarısının örneği oldu.

Aydın'ın Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle hayvancılık sektörüne adım atan kadın üretici Tuğba Yıldırım, kendi süt sığırcılığı işletmesini kurdu.

Ocak ayında açılan kursa katılarak sertifikasını alan Yıldırım, kadın çiftçilere özel kredi uygulamasından yararlanarak hem kendi birikimleri hem de sağlanan finansal destekle işletmesini faaliyete geçirdi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün Yıldırım’ı işletmesinde ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, yeni destekleme modeli kapsamında hayvancılık destekleriyle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

An itibarıyla 25 büyükbaş hayvana ulaşan Yıldırım’ın başarısının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kadın üreticilerimizin tarımsal üretime katılımını teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Tuğba Hanım’ı tebrik ediyor, bol kazançlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.