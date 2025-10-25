Bir kursla başladı! Kendi işletmesini kurdu, kazancı katlandı: Kadın girişimcinin büyük başarısı

4

An itibarıyla 25 büyükbaş hayvana ulaşan Yıldırım’ın başarısının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kadın üreticilerimizin tarımsal üretime katılımını teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Tuğba Hanım’ı tebrik ediyor, bol kazançlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.