Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

3

Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz sıcaklarına kadar korunarak Bozdoğan'ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle kar helvası, hem ilçe halkının hem de bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.