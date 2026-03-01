GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor
HaberlerGündem Haberleri Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

01.03.2026 - 12:56Güncellenme Tarihi:

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin simgelerinden olan kar helvasının sırrı Madran Dağı'nın zirvesinden gelirken, kış aylarında yüksek kesimlerde toplanan doğal karlar yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle yaz aylarına hazırlanıyor.

1Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

Bozdoğan ilçesinde Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından kalan dede mesleğini sürdürerek Madran'ın zirvesinde biriken karı zorlu şartlar altında topluyor.

2Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

El gücüyle çuvallara basılan karlar, iş makineleri yardımıyla özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor. Bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor.

3Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz sıcaklarına kadar korunarak Bozdoğan'ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle kar helvası, hem ilçe halkının hem de bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

4Bir ilçenin simgesiydi, dağlardan toplanır oldu! Yüzyıllık yönteme hazırlanıyor

Başalan kardeşler, "Bu iş bizim için sadece geçim kaynağı değil, atalarımıza vefa" diyerek Madran'ın zirvesinden gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirtti.