Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi tozlu raflarda müşteri bekliyor: Eskiden insanlar 1 yıl bekleniyordu

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Unkapanı’nın şaşalı zamanından beri müzik dünyasında olan esnaf Atikali Aydın, Samsun’da da mesleğini sürdürmeye gayret ediyor. Dükkanın masraflarını karşılamak için yarısını cep telefonu aksesuarlarına ayıran Aydın, diğer yarısında ise nostaljik kaset, CD ve plaklara yer veriyor. Ayda en fazla 1-2 kaset satmasına rağmen bu kültürün gençler tarafından öğrenilmesi ve yok olmaması için çaba sarf ettiğini belirten Aydın, 7 bin kasetlik koleksiyonunun yanı sıra çok sayıda orijinal müzik CD’si ve plağını da muhafaza ettiğini ifade etti.