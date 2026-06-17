Binlerce çiçek aynı anda açtı! Mersin'de hayran bırakan görüntüler!

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Bölgede arıcılık yapanlardan Celal Çay, "Mersin'in Erdemli ile Silifke sınırında Eğriçayır Yaylası'ndayız. Buralarda Torosların yüksekliği yaklaşık olarak 2 bin 450 metreyi buluyor, yüksek bir rakım. Yüksek rakım olduğu için de bahar haziran ortalarında geliyor. Yani sahilde mart ayında yaşadığımız baharı burada haziranın ortalarında yaşıyoruz. Bu yıl yağmurlar çok bol olduğu için etraf çiçek, rengarenk adeta, yemyeşil, bahar da yeni geldiği için. Kışın yağan karın, yağmurun suladığı çiçekler şu anda adeta bir patlama geçiriyor. Eğriçayır Yaylası'nın en meşhur şeyi, özelliği bu bölgede bal üretiyor olmamız. Sadece biz değil, bizle birlikte onlarca arıcımız bu bölgede bal üretiyor. Üretmiş olduğumuz balla 2019 yılında Apimondia'da dünyanın en iyi balı seçilmişti. O günden bugüne tüketicilerimiz de bu balı tüketenler 'bu bal gerçekten iyi balmış' diyor. Eğriçayır'ın bu güzel doğasının çok büyük katkısı var"dedi.