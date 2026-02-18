Bilecik'te yıllar süren sorunu muhtar 1 yılda halletti!

1

Bozüyük ilçesinde yer alan Baharözü Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Selim Gençer, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Ara seçimle Mart 2025’te göreve geldiklerini hatırlatan Gençer, "Mahallemiz geçtiğimiz yıl yerel yönetim planlamasına dahil edildi. Biz de ara seçimle göreve gelmemize rağmen bir yıl gibi kısa sürede onlarca çalışmayı hayata geçirdik. Yıllardır süren imar sorununu çözüme kavuşturduk. Tapularımız inşallah bir ay içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek. Mahallemizin en büyük problemlerinden biri sel ve su baskınlarıydı. İlgili kurum tarafından başlatılan yaklaşık 4 kilometrelik kanal çalışmasıyla bu sorunu büyük ölçüde çözdük. Çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı. Altyapı bağlantılarımız yapıldı" şeklinde konuştu.