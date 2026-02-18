Bilecik'te yıllar süren sorunu muhtar 1 yılda halletti!
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Baharözü Mahallesi’nde yıllardır süren sorunların büyük bölümü, Baharözü Mahalle Muhtarı Selim Gençer’in girişimleriyle bir yıl içinde çözüme kavuşturuldu.
Bozüyük ilçesinde yer alan Baharözü Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Selim Gençer, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Ara seçimle Mart 2025’te göreve geldiklerini hatırlatan Gençer, "Mahallemiz geçtiğimiz yıl yerel yönetim planlamasına dahil edildi. Biz de ara seçimle göreve gelmemize rağmen bir yıl gibi kısa sürede onlarca çalışmayı hayata geçirdik. Yıllardır süren imar sorununu çözüme kavuşturduk. Tapularımız inşallah bir ay içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek. Mahallemizin en büyük problemlerinden biri sel ve su baskınlarıydı. İlgili kurum tarafından başlatılan yaklaşık 4 kilometrelik kanal çalışmasıyla bu sorunu büyük ölçüde çözdük. Çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı. Altyapı bağlantılarımız yapıldı" şeklinde konuştu.
Mahalleye fiber internet altyapısının kazandırıldığını ve merkezi sistem bağlantısı ile hoparlör hizmetinin sağlandığını dile getiren Gençer, ulaşım konusunda da önemli bir adım atıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda halk otobüsleri mahallemize günde 4 kez sefer yapmaya başladı. Bu da özellikle yaşlı ve öğrencilerimiz için büyük kolaylık oldu. Mahallemizde uzun yıllardır hizmet veren camimizde kapsamlı yenileme çalışmaları yaptık. Camiye minare kazandırıldı, Kur’an kursu yenilendi ve çevresi tel örgüyle çevrildi. Mezarlık bakım ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Elektrik direklerinin yenilenmesi çalışmaları ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinin memnuniyetinin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Selim Gençer, "Mahallemizin birçok sorununu el birliğiyle çözdük. Bundan sonraki hedefimiz doğalgazı mahallemize kazandırmak. Bu konuda da gerekli takip ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle Baharözü’nü daha yaşanabilir bir mahalle haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.