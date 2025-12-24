Bilecik'te kadınlar köyün kaderini değiştirdi! Kazan kaynatıp para kazanıyorlar

9

Kooperatif üyesi Eda Gacarlar da aynı zamanda köyde faaliyet gösteren bir firmada halkla ilişkiler personeli olarak çalıştığını anlattı.Sosyal hayatta çok aktif olduğunu belirten Gacarlar, şöyle konuştu:"Dolayısıyla iki iş beni zorlamıyor, bununla besleniyorum. Birçok işi aynı anda yürütüp başarınca gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. 'İşleyen demir pas tutmaz' sözü benim için, o yüzden zor gelmiyor. Hatta beni besliyor, mutlu ediyor. Ev hanımlarımız evde oturmak yerine 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' diyerek, çalışmalılar. Zorluğun üstesinden hep beraber geliyoruz. O yüzden bu topluluğun üyesi olmak çok güzel bir his."